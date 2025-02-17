الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالأهلي: أشرف بن شرقي جاهز لمواجهة الزمالك

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

الدوري المصري، قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن المغربي أشرف بن شرقي أصبح جاهزا لمباراة الزمالك في القمة المرتقبة يوم السبت القادم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يبدأ استعداداته اليوم لمباراة الزمالك

أخبار الأهلي، تشكيل الأحمر الأقرب أمام الاسماعيلي والغيابات وعودة وسام وأشرف داري

موقف وسام أبو علي من الظهور الليلة مع الأهلي أمام الاسماعيلي

تفوق أهلاوي على الإسماعيلي في القيمة التسويقية قبل صدام الليلة

مصدر بالأهلي: أشرف داري جاهز لقيادة دفاع الفريق اليوم

كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

مران خفيف للاعبي الأهلي قبل صدام الإسماعيلي

غيابات الأهلي أمام الاسماعيلي الليلة

الأكثر قراءة

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

عملية مخاض لحرب كبرى، توفيق عكاشة يكشف سر منح ترامب شحنة قنابل ضخمة لإسرائيل

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

مصرع وإصابة 18 شخص، أقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار بكرداسة (صور)

منوعات

المزيد

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

دراسة تحدد مصدرا جديدا لتلوث الهواء يهددنا بأمراض خطيرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والمشاكل

«وإن منكم لمن ليبطئن»، الشعراوي يروي قصة رجل تخاذل عن القتال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية