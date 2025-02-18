معسكر مغلق لـ الأهلي استعدادا لمواجهة القمة أمام الزمالك في الدوري

الدوري المصري، استقر مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام نادي الزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل.

ويعود لاعبو النادي الأهلي للتدريبات الجماعية غدا الأربعاء بعد الحصول علي راحة سلبية لمدة 24 ساعة، علي أن يدخل الفريق يومي الخميس والجمعة معسكرا مغلقا استعدادا للقمة المرتقبة مع غريمة الفارس الأبيض.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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