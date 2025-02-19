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محافظات

طالب بالثانوي يطعن جاره بـ"سلاح أبيض" بالقليوبية

مشاجرة بالقليوبية،
مشاجرة بالقليوبية، فيتو

أصيب طالب بالمرحلة الثانوية بجرح بالذراع اليمنى إثر مشاجرة مع جاره بقرية كفر منصور بطوخ في القليوبية، طعنه على إثرها المتهم بسلاح أبيض.

وجرى نقل المصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت التحفظ على المتهم وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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نشوب مشاجرة بين طالبين بالقليوبية 

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية،نشوب مشاجرة بين طالبين بقرية كفر منصور بطوخ.

على الفور انتقل المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وتبين مشاجرة بين طالبين بالمرحلة الثانوية، جيران بقرية كفر منصور تشاجرا سويا فقام أحدهما بطعن الآخر بسلاح أبيض في ذراعة الأيمن تسبب في إصابته بجرح سطحى بيه، تم التحفظ على المتهم ونقل المصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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