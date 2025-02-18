وحدة السكتة الدماغية بمستشفى النيل بالقليوبية تقترب من الاعتماد الدولي بزيارة وفد المنظمة العالمية

استضاف فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية وفدًا من لجنة التقييم التابعة للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، تمهيدًا لاعتماد وحدة السكتة الدماغية بمستشفى النيل كإحدى الوحدات المتخصصة في علاج مرضى السكتة الدماغية.

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي

تأتي الزيارة في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وجهود الهيئة المستمرة لتطوير المنظومة الطبية بمستشفياتها.

ضم الوفد الزائر البروفيسور شيلا مارتينز، أستاذ الأمراض العصبية بالجامعة الفيدرالية بالبرازيل، والرئيس السابق للمنظمة ورئيس اللجنة التنفيذية لاعتماد مراكز السكتة الدماغية، إلى جانب الدكتورة أمل الهاشمي، استشاري الأمراض العصبية وعضو اللجنة التنفيذية.

شملت الزيارة تقديم عرض تعريفي عن المستشفى، وقسمي أمراض المخ والأعصاب والعناية المركزة، حيث تم تسليط الضوء على وحدة السكتة الدماغية، وسرد تاريخ إنشائها، والخدمات المقدمة بها، مع استعراض الإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى المترددين عليها.

مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، تطوير وحدة السكتة الدماغية بمستشفى النيل

وأوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن تطوير وحدة السكتة الدماغية بمستشفى النيل شمل تحديث الأجهزة الطبية، مثل تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية حديث، وتشغيل القساطر المخية، مما يساهم في تسريع نتائج العلاج، وتقديم الرعاية المثلى للمرضي.

أكد مدير الفرع بالقليوبية، أن تطوير المستشفيات يأتي وفق خطة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية، وتقديم رعاية طبية شاملة ومتميزة تغطي جميع مراحل الرعاية، من الوقاية إلى التشخيص والعلاج، بما يخدم مرضى السكتة الدماغية بشكل خاص.

كما أشار إلى أن وفد المنظمة قام بمحاكاة خط سير مريض السكتة الدماغية داخل المستشفى، حيث تفقدوا قسم الاستقبال والطوارئ، ووحدة الأشعة المقطعية، ووحدة القسطرة المخية، وصولًا إلى وحدة السكتة الدماغية والعناية المركزة، واختتموا جولتهم بزيارة وحدة العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، مع الاستماع إلى شرح تفصيلي من الأطباء حول بروتوكول العلاج المتبع في الوحدة.

وأعرب وفد المنظمة عن إعجابهم وتقديرهم لمستوى الأداء والجهود المبذولة من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، مشيدين بالتجهيزات الطبية والتعامل المتميز مع مرضى السكتة الدماغية وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

مدير مستشفى النيل، ادخال خدمة القسطرة المخية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الغني، مدير مستشفى النيل، أن المستشفى أدخل مؤخرًا خدمة القسطرة المخية، ما يتيح للمرضى الحصول على العلاج دون الحاجة إلى السفر خارج المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه التقنية حققت نجاحًا كبيرًا في علاج الجلطات الدماغية وإزالتها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور محمد عبد الغني، أن المستشفى مؤهل للحصول على اعتماد وحدة السكتة الدماغية من المنظمة العالمية (WSO)، إذ تتمتع الوحدة بكافة الإمكانيات الطبية الحديثة، ويشرف عليها فريق طبي متخصص يضم أساتذة جامعيين في تخصصات المخ والأعصاب، والأشعة التداخلية، إلى جانب أطباء الطوارئ، والعناية المركزة، والعلاج الطبيعي.

وأضاف أن المستشفى يقدم خدمات طبية متكاملة، ويعمل بطاقة استيعابية تبلغ 357 سريرًا، تشمل عدة تخصصات، منها: جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، القساطر المخية والقلبية، مناظير الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الأوعية الدموية والقساطر الطرفية، بالإضافة إلى أقسام الرعاية المركزة والحضانات، وبنك الدم، والمعامل، والأشعة التشخيصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.