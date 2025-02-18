الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

إخماد حريق هائل شب فى محاصيل زراعية بالقليوبية

حريق فى محاصيل زراعية
حريق فى محاصيل زراعية بالقليوبية،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من إخماد حريق هائل شب فى محاصيل زراعية بساحل نهر النيل بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق 

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 حريق هائل فى أشجار المحاصيل الزراعية  بالقليوبية 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بلاغ من الأهالى بنشوب حريق هائل فى أشجار المحاصيل الزراعية بساحل نهر النيل بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر 

حريق هائل على ساحل نهر النيل بالقليوبية 


إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق هائل على ساحل نهر النيل وتم امتداده إلى أشجار الفاكهة وتم السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وفصل خط الغاز الطبيعي المجاور للحريق وعدم وجود خسائر بشرية أو إصابات 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة كفر شكر محافظ القليوبية

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