الخميس 09 يناير 2025
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محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق طنطا- القاهرة الزراعي

حادث تصادم بين سيارة
حادث تصادم بين سيارة تريلا وميكروباص

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى ميكروباص على طريق طنطا- القاهرة الزراعي، أمام شركة البترول في نطاق مدينة طنطا.

إصابة شخصين صدمتهما سيارة في الغربية

اشتعال النار في سيارة على طريق طنطا الزراعي (فيديو)

 وقد تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا حول وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتمت إزالة آثار الحادث من الطريق، بينما تجري الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية التحقيقات للوقوف على أسباب التصادم وتحديد المسؤوليات.

 

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

 أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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