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محافظات

مصرع شخص في مشاجرة بسبب خلاف على إيجار محل بالغربية

مصرع شخص في مشاجرة
مصرع شخص في مشاجرة بسبب خلاف على إيجار محل بالغربية

شهدت منطقة نايف عماد بدائرة قسم ثان طنطا، بـ محافظة الغربية، واقعة مأساوية حيث لقي شخص مصرعه إثر تلقيه عدة ضربات قوية في منطقة الصدر خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلاف على إيجار محل.

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وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول جثة هامدة لشخص، تبين أنه فارق الحياة نتيجة الاعتداء عليه أثناء المشاجرة.

على الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة إلى موقع الحادث، حيث كشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات على إيجار محل تجاري. 

وأفاد شهود العيان أن المتهم كان مستأجرًا للمحل وانتهى عقد إيجاره في عام 2022، إلا أن المجنى عليه فوجئ بقيامه، برفقة نجله وسيدتين، بفتح المحل والاستيلاء عليه، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بتوجيه عدة ضربات قوية إلى صدر المجني عليه، مما تسبب في إصابته بأزمة قلبية أودت بحياته على الفور.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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