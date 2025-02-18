الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

ضبط المتهم بضرب زوجته وإصابتها بـ 30 غرزة في الغربية

الزوجة
الزوجة

 نجحت مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى في محافظة الغربية بقيادة المقدم محمد عمارة في ضبط الزوج الذي قام بالتعدي على زوجته بالضرب وإصابتها بجرح  ٣٠ غرزة بعد محاصرته وضبطه أثناء اختباؤه بالزراعات.

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تفاصيل الواقعة 

 وشهدت قرية محلة أبو علي بدائرة مركز المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية فيلم زوج بالاعتداء على زوجته عقب رفضها الاستمرار في منزل الزوجية والانفصال عنه حيث قام بتوثيقها في سرير الزوجية وأصابها بـ 30 غرزة في أنحاء متفرقة من الجسد مستخدما سلاح أبيض " كاتر" وفر هاربا.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ رسمي من شرطة النجدة يفيد بتعرض السيدة "م.ن"28 سنة بتعرضها للاعتداء على يد زوجها بسبب خلافات أسرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لإلقاء القبض على المتهم ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة حتى تم ضبط اليوم.

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