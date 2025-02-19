ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، واصل سعر القمح المستورد ارتفاعه في الأسواق لليوم الثالث، كما ارتفعت أسعار الدقيق لليوم للثاني على التوالي.

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

اسعار القمح والدقيق

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13300 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13400 جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13600 جنيهًا للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.

اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 12945 جنيهًا، بانخفاض قدره 444 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 6500 جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 24.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 228.71 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 239.78 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 346.28 دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 247.5 دولار للطن.

اسعار القمح والدقيق

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15500 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15700 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

اسعار الدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.4 جنيه، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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