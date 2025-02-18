درجة الحرارة تسجل صفر، الأرصاد تحذر: منخفض قطبي يضرب البلاد الجمعة

أخبار حالة الطقس، كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

منخفض قطبي يضرب البلاد

وأكد "القياتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": تتعرض البلاد لمنخفض قطبي يوم الجمعة المقبل، وسيكون الطقس بارد خلال ساعات النهار وشديدة البرودة خلال ساعات الليل، مع وجود نشاط للرياح.

انخفاض كبير في درجات الحرارة

وأضاف: درجة الحرارة العظمى خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ستسجل 16 درجة مئوية، والصغرى 8 درجات مئوية خلال ساعات الليل.

درجة الحرارة في المناطق الجبلية بسيناء

ولفت "القياتي": المناطق الجبلية المرتفعة من سيناء ستجسل صفر درجة مئوية بدءًا من يوم الجمعة المقبل.

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