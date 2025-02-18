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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 -2 - 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يشهد اليوم طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة العظمى بالبحيرة 22درجة والصغرى 11 درجة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا  في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجات مئوية.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

 

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