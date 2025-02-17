الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، شبورة مائية وأمطار خفيفة على هذه الأماكن

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى اليوم وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية  وشمال الصعيد والوجه البحرى على السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

حالة الطقس غدًا الإثنين 17 -2 - 2025 بوادي النطرون

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة  ارتفاعًا طفيفًا  فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية اليوم الإثنين.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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