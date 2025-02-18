حارس الأهلي يخضع لعملية جراحية بسبب خلع في الكتف

النادي الأهلي، أجرى حازم جمال حارس مرمى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 عملية ناجحة بالمنظار، بعد الإصابة التي تعرض لها بخلع في الكتف.

وأكد الدكتور محمد حمدي طبيب فريق مواليد 2005 بالأهلي أن الحارس الشاب كان يعاني من إصابة قوية بخلع في مفصل الكتف اليمنى، وأنه خضع لعملية بالمنظار لعلاج الإصابة.

ومن المقرر أن يبدأ حازم جمال تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي وبرنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته للمشاركة من جديد في التدريبات والمباريات.

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