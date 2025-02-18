الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حارس الأهلي يخضع لعملية جراحية بسبب خلع في الكتف

حازم جمال حارس مرمى
حازم جمال حارس مرمى الأهلي،فيتو

النادي الأهلي، أجرى حازم جمال حارس مرمى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 عملية ناجحة بالمنظار، بعد الإصابة التي تعرض لها بخلع في الكتف.

وأكد الدكتور محمد حمدي طبيب فريق مواليد 2005 بالأهلي أن الحارس الشاب كان يعاني من إصابة قوية بخلع في مفصل الكتف اليمنى، وأنه خضع لعملية بالمنظار لعلاج الإصابة.

ومن المقرر أن يبدأ حازم جمال تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي وبرنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته للمشاركة من جديد في التدريبات والمباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حازم جمال الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

طبيب الزمالك يعلن إصابة لاعب الفريق قبل مواجهة الأهلي

سنة أولى قمة، هل يشارك أحمد رضا أساسيا مع الأهلي ضد الزمالك؟

الشناوي أم شوبير، من يحرس مرمى الأهلي أمام الزمالك في القمة؟

فتح باب الحجز لتذاكر القمة 129 بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

جيبو مولانا، مطوف الملوك والرؤساء يروى موقفا لحرس مبارك بالحرم

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا وتحذر من هذه الظاهرة

عدته 29 يوما، ننشر إمساكية شهر رمضان 2025

وزير الزراعة يكشف مفاجأة عن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالمحلي

وزير الزراعة يكشف عن طفرة في ملف التصالح بمخالفات البناء

بعد وصول الكيلو 100 جنيه، رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد انخفاض الأسعار

أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة وما مدى توافقه مع الشريعة؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

ما حكم من يصوم ولا يصلى؟، عالم بالأوقاف يجيب

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته وبالتوبة عن ارتكاب الأخطاء

المزيد
الجريدة الرسمية