استكمالا لمشروع حفظ التراث الفني، خالد حميدة يتعاون مع فتحي صالح

يتعاون خالد حميدة الرئيس التنفيذي لمبادرة ديجيتايزد مع الدكتور فتحي صالح أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومستشار رئيس الوزراء الأسبق للحفاظ علي التراث.

وعبر خالد حميدة عن سعادته بالتعاون مع الدكتور فتحي صالح مؤكدا انه سيكون تعاون مثمر وملئ بالمفاجأت التي سيتم الإعلان عنها لاحقا خلال الفترة المقبلة.

وانضم لمبادرة ديجيتايزد عدد كبير من النجوم والمؤثرين في الاوساط الفنية والعلمية والثقافية خلال الفترة الماضية لينضموا لمشروع حفظ التراث الثقافي والفني بالذكاء الاصطناعي وإتاحة عرضه للجمهور بعد تحمسهم لفكرة المشروع ولرغبتهم في حفظ أرشيفهم الفني والثقافي والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

ابرز الفنانين

ومن ابرز النجوم المتعاونين مع المبادرة لارشفة ورقمنة اعمالهم "محمود حميدة، إلهام شاهين، بشرى، بسمة، شيري عادل خالد الصاوي، وأحمد شاكر عبداللطيف، ولقاء الخميسي،وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن أسماء نجوم آخرين يتم التعاقد معهم حاليًا.

يشار إلي أن هذه المبادرة تستهدف في الأساس الحفاظ على التراث الفني والثقافي بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل وستحمل العديد من المفاجآت للجميع.

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