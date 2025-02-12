لبنان ترفض طلب الاحتلال الإسرائيلي ببقاء قواته في نقاط بالجنوب حتى 28 فبراير الجاري

أبلغت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية، بطلب إسرائيلي بالبقاء بنقاط في جنوب البلاد، حتى 28 فبراير الجاري.

الموعد النهائي لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "لبنان رفض طلبا إسرائيليا ببقاء قواتها في نقاط بالجنوب، حتى نهاية الشهر الجاري"، وذلك بعدما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت طلبًا قدمته إسرائيل لتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان".

من جهته، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، من وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، بأن "تضغط دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال انسحاب إسرائيل، ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري".

دعم لبنان للمبادرة العربية للسلام

وأكد عون، خلال اللقاء، "دعم لبنان للمبادرة العربية للسلام، ورفضه الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة".

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سابق، "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ردًا على خرق إسرائيل للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية".

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "الشكوى تضمنت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ، في 27 نوفمبر 2024".

وأضاف البيان أن "انتهاكات الاحتلال تمثلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم"، متابعة: "كما تضمنت الشكوى مواصلة إسرائيل اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية وارتكابها انتهاكات جسيمة".

استهداف إسرائيل دوريات للجيش اللبناني

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن "الشكوى أشارت إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين وإزالتها 5 علامات محددة على الخط الأزرق"، مشيرة إلى أن "الشكوى أكدت أيضا رفض لبنان الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب".

الصراع بين إسرائيل وحزب الله

يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت الأمين العام السابق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في غارة جوية شنتها على مقر كان يجتمع به مع قيادات من الحزب تحت الأرض، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في 27 سبتمبر الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، في نوفمبر الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ودعا جيش الإحتلال الإسرائيلي سكان جنوب لبنان، إلى "عدم التحرك نحو القرى المخلاة"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، ونقلت الهيئة، عن جيش الإحتلال الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.



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