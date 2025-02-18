مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

التقي السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، بالسفير كارلوس دوارتي مساعد وزير الخارجية البرازيلي لشئون أفريقيا والشرق الأوسط.

أبو العينين يلتقى مساعد وزير الخارجية البرازيلي لشئون أفريقيا

وتناول بحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والبرازيل والتي تم ترفيعها مؤخرا الي مستوي الشراكة الاستراتيجية، والترتيبات الجارية لتبادل الزيارات رفيعة المستوي والتوقيع علي اتفاقيات التعاون بين البلدين.

الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي، فيتو

وناقش السفير سامح أبوالعينين، مع مساعد وزير الخارجية البرازيلي لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، آفاق تطور العلاقات في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية والجهود الجارية لإقامة منطقة لوجيستية برازيلية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإعادة التصدير للدول العربية والأفريقية.

مباحثات لتطوير التجارة بين مصر والبرازيل

كما بحث مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، تعزيز التواصل بين مجتمع رجال الأعمال في مصر والبرازيل بهدف زيادة الصادرات المصرية للبرازيل والتي بلغت مليار دولار لأول مرة عام ٢٠٢٤.

و ثمن الجانبان خلال اللقاء دور الغرفة التجارية العربية-البرازيلية والتي ستعقد اجتماعا تنسيقيا لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدبن، وتطوير دور القطاع الخاص من خلال خطة عمل في هذا الشأن. كما تبادل الجانبان الرؤي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وحضر اللقاء، كل من السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، وسفير البرازيل فى القاهرة، وسفير البرازيل في رام الله.

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