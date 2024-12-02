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خارج الحدود

وزير الخارجية يناقش مع نظيره البرازيلي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط (صور)

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره البرازيلي، فيتو

التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "ماورو فييرا"، وزير خارجية البرازيل، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وتناول الوزيران جهود تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، وضرورة تعزيز التنسيق الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. 

تعزيز التنسيق الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتناول اللقاء أيضًا العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والبرازيل التي تشهد تطورًا متصاعدًا، والتي عكسها لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" في نوفمبر ٢٠٢٤، على هامش قمة مجموعة العشرين، وتوقيع وثيقة "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين. 

 توسيع نطاق التعاون الثنائي بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستكشاف فرص جديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي في أفريقيا.

اليوم، انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

القاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة غدًا

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وزير خارجية البرازيل بدر عبد العاطي غزة المساعدات الانسانية الشراكة الاستراتيجية مصر والبرازيل

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