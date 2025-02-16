وزير الخارجية: بلورة تصور متكامل لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين 

التقي د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بمجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم، وذلك فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولي من برنامج "تبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الدولية” الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بحضور أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الثلاث.

أكد الوزير عبد العاطي علي إهتمام وزارة الخارجية بدعم ثقافة الحوار وتبادل الخبرات بين مصر ومختلف الدول، منوها إلى المسئولية التي تقع على عاتق الشباب لبناء مستقبل أفضل لأوطانهم.

كما استعرض التزام مصر بمبادئ القانون الدولي، وشدد علي أهمية تحقيق العدالة الدولية دون انتقائية وضمان عدم تسيسها أو استغلالها, مضيفا ان التمسك والالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول، على الرغم من محاولات تقويض والالتفاف على قواعد القانون.

كما أشار الوزير عبد العاطي الي ثوابت السياسة الخارجية المصرية والتحديات الجسيمة التي تواجهها فى محيطها الاقليمي، مؤكدًا علي قدرة مصر علي التفاعل مع المستجدات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مع الحفاظ علي ثوابتها، والالتزام مصر بمبدأ الاتزان الاستراتيجى.

كما انتقد د. عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذرًا من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الاطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، مشددًا على رفض مصر سياسة الاستقطاب.

شهد اللقاء حوارا تفاعليا حول موقف مصر من مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في غزة.

وأشار إلي الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل لتحقيق التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فى إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى - الاسرائيلى، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا لحل الدولتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.