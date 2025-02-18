فتح باب الحجز لتذاكر القمة 129 بين الأهلي والزمالك

القمة 129، أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي أمام الزمالك في لقاء القمة 129 بين قطبي الكرة المصرية بالدوري الممتاز.

وللحجز يجب الدخول على موقع تذكرتي لاستلام التذكرة وتذكرتي Fan ID”.

كما أعلنت الشركة عن فتح باب الحجز لمباراتي الجونة أمام سيراميكا كليوباترا، وزد إف سي أمام غزل المحلة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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