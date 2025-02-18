الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدا الأربعاء 19-2-2025 في محافظة الفيوم

جبل المدورة والبحيرة
جبل المدورة والبحيرة المسحورة في محافظة الفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس بارد نهارا، قارص البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 22 درجة نهارا، 8 درجات ليلا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من تقلبات الطقس 

تتسبب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة، الي إصابة الأطفال وحديثي الولادة بالعديد من الامراض، ويطلق أطباء الأطفال  بعض النصائح التى تحمى الاطفال من تقلبات الطقس وأدوار البرد المتكررة، منها:  

1-عدم الباس الطفل ملابس ثقيلة أو ملابس خفيفة هذه الفترة.

2-المواظبة على إعطاء الطفل ملعقة أو إثنان عسل نحل مع عصير الليمون.

3-تقديم الماء والسوائل للطفل باستمرار.

4-تقديم الفاكهة المتنوعة للصغار خاصة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والرمان والجوافة والبلح.

5-إعطاء الطفل الجرعة الوقائية من فيتامين د يوميا والجرعة الوقائية من فيتامين أ كل 6 أشهر.

6-إعطاء تطعيم الانفلونزا الموسمية للصغار بدءا من اهتمامهم 6 أشهر.

7-تطعيم الانفلونزا الموسمية لكل الأطفال ليس له علاقة بحساسية أكل أو شرب أو بيض.

8-الاهتمام بعلاج الحساسية عند الأطفال.

9-لا يجوز إعطاء المضاد الحيوي للطفل بدون استشارة طبية خاصة في أدوار البرد الفيروسية.

10-ممنوع موسوعات الشعب وبخاخات الكورتيزون فى علاج أدوار البرد بدون تشخيص الطفل أنه مصاب بحساسية الأنف أو الصدر.

11-ممنوع مدرسة أو تمارين والأطفال مصابين بالعدوى وعندهم سخونية وكحة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 -2 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-2-2025 في محافظة الفيوم

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  22 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  20 درجة مئوية

شمال الصعيد  23 درجة مئوية

جنوب الصعيد  26 درجة مئوية

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس الارصاد الجوية المصرية السواحل الشمالية الطقس اليوم الثلاثاء الطقس غدا الأربعاء الوجه البحرى حالة الطقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة غدا درجة الحرارة غدا في القاهرة شمال الصعيد طقس اليوم الثلاثاء طقس غدا الأربعاء لقاهرة الكبرى محافظة الفيوم والوجه البحري والسواحل الشمالية

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يوفرعلاجا على نفقة الدولة وفرص عمل في لقاء لخدمة المواطنين

تدريب مديري مدارس الفيوم على الأعمال المالية والإدارية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 -2 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-2-2025 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

الكاف يوافق على إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في هذه الدولة

أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

حادث تصادم بطنطا يسفر عن إصابة 10 أشخاص (صور)

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

مصرع مستشار ومساعد محافظ جنوب سيناء في حادث مروري بسانت كاترين

منوعات

المزيد

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الاعتماد على الساعات الذكية في تحديد موعد الصلاة والصيام؟، المفتي السابق يجيب (فيديو)

ما وجه الشبه بين الحواريين والنبي إبراهيم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، شخص يتمنى عذاب أبنائه بدلا منه

المزيد
الجريدة الرسمية