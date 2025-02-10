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محافظات

وفد من المعامل المرجعية للشركة القابضة لمياه الشرب يزور محطات الفيوم

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

استقبلت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، فريق عمل من المعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمرور على محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة، وتجميع عينات من مياه الدخول والخروج بالمحطات، ضمن التنسيق مع المعمل المركزي ومعامل محطات الصرف الصحي بقطاع المعامل بالشركة، بهدف إجراء الاختبارات الكيميائية والبكتريولوجية باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والمعملية.

خريطة زيارة وفد القابضة لمحطات مياه الشرب بالفيوم

تابع فريق المعمل المرجعي، مراحل المعالجة والمعامل، ورفع عينات مشتركة مع معامل الشركة لتقييم جودة وكفاءة التشغيل بالمحطات، ومدى مطابقة السيب النهائي للمياه للمعايير البيئية الواردة في قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 92 لسنة 2013، والمعدل للائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982، بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

 كما تم إجراء اختبارات حقلية على العينات التي جُمعت بالمواقع، على أن يتم استكمال باقي الفحوصات في المعمل المرجعي للشركة القابضة بالقاهرة، بالإضافة إلى معامل المحطات والمعمل المركزي للصرف الصحي بشركة مياه الفيوم.

 

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أكدت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة القابضة وشركة مياه الفيوم لمراقبة الجودة، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات القياسية لضمان التشغيل الأمثل للمحطات، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

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