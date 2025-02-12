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مياه الفيوم تعلن عن إنشاء أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية

مياه الفيوم، فيتو
مياه الفيوم، فيتو

تستعد شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، للإعلان عن إنشاء أول محطة رفع للصرف الصحي بمساكن ميمنة، تعمل بالطاقة الشمسية المدمجة مع شبكة الكهرباء بنظام العداد التبادلي، وتضم المحطة 27 لوحًا شمسيًا مقسمة إلى ثلاث مجموعات، بقدرة إجمالية تبلغ 15.25 كيلو وات، كخطوة أولي في استخدام الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء وحماية صديقة البيئة.

تركيب وصلات مجانية لغير القادرين 

كانت قد أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن عام 2024 شهد تركيب 10771 وصلة مياه منزلية في القرى والمدن، إلى جانب إنشاء 10 خطوط مياه شرب بأقطار مختلفة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا في مراكز إطسا وسنورس والفيوم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والأندية الروتارية، ومشروع القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسيف.

التعاون بين شركة مياه الشرب والمجتمع المدني

ولفتت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الي أهمية التعاون بين الشركة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة في توفير مياه شرب نظيفة وآمنة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، كما  أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والعمل وفق رؤية موحدة يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.

تحليل عينات مياه الشرب

تم سحب عينات مياه الشرب من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات التوزيع، وتم تحليلها من بمعرفة الإدارات المختصة، بما في ذلك المعمل المركزي والإدارات العامة لمعامل محطات الشرب والجودة وشؤون البيئة.

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 كما يتم سحب عينات الصرف الصحي من مختلف مراحل المعالجة لضمان مطابقتها للمعايير البيئية.

 

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