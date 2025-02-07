منتخب الشباب يشارك في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

أمم إفريقيا للمحليين، تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطلب فيه الأخير حسم مصير مشاركة منتخب مصر للمحليين في بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال العام الجاري 2025.

اتحاد الكرة يقرر المشاركة بمنتخب الشباب

وكشف مصدر مطلع في اتحاد الكرة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، أبلغ أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بتجهيز فريقه للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة يوم ١٣ فبراير الجاري لتحديد الفريق المنافس لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين.

ومن المقرر أن تستضيف فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين ثلاثة دول وهم كينيا وتنزانيا وأوغندا، والمؤجلة من العام الماضي 2024.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

القناة الناقلة لكأس أمم إفريقيا للمحليين



وتذاع منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر يوتيوب.

وكان كاف أعلن عن تأجيل البطولة إلى شهر أغسطس المقبل، بدلًا من إقامتها في مطلع فبراير في الوقت الذي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، وذلك بـ منتخب الشباب مواليد 2005.

وكان 17 منتخبًا حسموا تأهلهم للبطولة التي ستقام بحضور 19 فريقًا وطنيًا، وهم: كينيا - تنزانيا - أوغندا - المغرب - غينيا - السنغال - موريتانيا - النيجر - بوركينا فاسو - نيجيريا - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - الكونغو - السودان - زامبيا - أنجولا - مدغشقر.



فيما ستقام مرحلة تصفيات لحسم آخر مقعدين على أن يشارك منتخب مصر مواليد 2005 في تلك المرحلة بجوار ست فرق أخرى.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق أن استضافة تلك البطولة تعتبر فرصة للبلدان الثلاث لضبط تحضيراتها لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

الجدير بالذكر، أن النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2022 توج بها منتخب السنغال.

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