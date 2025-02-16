المشدد سنتين لربة منزل لاتهامها بتعذيب طفلها حتى الموت بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد سنتين لربة منزل لاتهامها بتعذيب طفلها حتى الموت، وذلك بعد تعديل القيد والوصف بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بجنايات بنها

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

أحالت النيابة العامة جنايات بنها المتهمة "هند.خ.ا.ك" ٣٤ سنة - ربة منزل - العنوان: منشية الجبل الأصفر شارع عشرة الخانكة، في القضية رقم ٣٨٥٥١ لسنة ٢٠٢٤ جنح المركز الخانكة، والمقيدة برقم ٤٤٥٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنها في يوم ٢٥/٥/٢٠٢٤ بدائرة مركز الخانكة، محافظة القليوبية، قتلت الطفل المجنى عليه حمزة خ - حال كونها والدته - عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بان دأبت علي التعدي عليه بأداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص - موضوع التهمة التالية - وعذبته بالتعذيبات البدنية محدثة اصاباته بأنحاء متفرقة من جسده قاصدة ازهاق روحه فأحدثت بها الإصابات التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اختتم أمر الإحالة أن المتهمة أحرزت بغير مسوغ قانونى وبدون مبرر من الضرورة الشخصية او الحرفية أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص أجسام صلبة راضة.

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