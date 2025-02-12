خنقته وألقت جثته، جنايات بنها تقضي بإعدام ربة منزل متهمة بقتل شقيق زوجها

قضت محكمة قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لربة منزل بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامها على ما اقترفته، وذلك لاستدراجها شقيق زوجها "طفل"، وقتله خنقا بـ(حبل) ثم حاولت التخلص من جثمانه بإلقائه من سطح المنزل، بدائرة مركز بنها بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

البداية عندما أحالت النيابة العامة الي جنايات بنها أحلام أ ص م" 23 - المهنة ربه منزل - العنوان كفر عطا الله - مركز بنها - محافظة القليوبية، في القضية رقم ١٢٥٥٩/ ٢٠٢٧ جنج مركز بنها، والمقيدة برقم ٢٩٦٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنها في يوم ١٦ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية قتلت المجنى عليه / فارس أشرف حسن محمد - الطفل - شقيق زوجها - عمدًا مع سبق الإصرار بأن عزيمتها أعدت لهذا الغرض أداة (حبل) واستدرجته إلى مسكنها وما أن ظفرت به وانتهزت الفرصة بينت النية وعقدت العزم على ارتكاب مشروعها الاجرامي لضغينة في نفسها ونفاذا لما انعقدت عليه لتنفيذ مأربها حتى قامت بخنقه بأن لغت وأحاطت الحبل حول عنقه وقامت بجذبه من طرفيه قاصده من ذلك إزهاق روحه ولم تتركه إلا بعد أن تأكدت من مفارقته الحياة ثم حاولت التخلص من جثمانه بإلقائه من سطح المنزل فأحدثت به أصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في احالة متهمة بالقتل الي جنايات بنها

وتابع أمر الإحالة جنايات بنها أنها أحرزت أداة "حبل" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يكون لحيازتها أو إحرازها دون مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السـابق على النحو المبين بالتحقيقات.، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لربة منزل بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامها علي ما أقترفته، وذلك لاستدراجها شقيق زوجها "طفل"، وقتله خنقا بـ(حبل) ثم حاولت التخلص من جثمانه بإلقائه من سطح المنزل، بدائرة مركز بنها بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

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