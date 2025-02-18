اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

رصد العلماء انفجارا قويا صادرا عن جسم غامض في الفضاء، لا يعرف مصدره أو طبيعته حتى الآن.

ظاهرة كونية غير مسبوقة

ويعتقد العلماء أن هذا الانفجار الذي أطلق عليه اسم XRT 200515، قد يكون ناتجا عن ظاهرة كونية غير مسبوقة أو شيء لم يُر من قبل.

وفي مايو 2020، كان تلسكوب فضائي تابع لوكالة ناسا يراقب بقايا نجم منفجر في مجرة قريبة، عندما التقط وميضا سريعا وقويا من الأشعة السينية. ومنذ ذلك الحين، يحاول العلماء فهم مصدر هذا الوميض، الذي اختفى في غضون ثوان وظل غير ملحوظ لسنوات.

وتم اكتشاف هذا الوميض من خلال تحليل أكثر من 20 عاما من البيانات الأرشيفية التي جمعها مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، ستيفن ديلمان، طالب الدكتوراه في جامعة ستانفورد: "تخيل أنك تتصفح ألبوم صور وتعثر على شيء مدهش كان مخفيا في الخلفية طوال هذا الوقت. هذا بالضبط ما حدث، لكن على نطاق كوني". وأضاف: "باستخدام تقنيات التعلم الآلي، قمنا بتحليل الأرشيف الضخم لمرصد شاندرا، ووجدنا هذا الوميض القوي الصادر عن جسم مجهول خارج مجرتنا. كان الأمر أشبه بالعثور على إبرة في كومة قش".

ولم يتمكن العلماء من تحديد مصدر هذا الانفجار حتى الآن، سواء من خلال مرصد شاندرا أو أي تلسكوب آخر. وهذا يجعل من الصعب معرفة طبيعة الجسم الذي تسبب في هذا الوميض.

ومن بين الفرضيات المطروحة أن الانفجار قد يكون ناتجا عن "متفجر الأشعة السينية" (X-ray burster)، وهي ظاهرة تحدث عندما يدخل نجم نيوتروني في مدار حول نجم عادي ويسحب غازاته، ما يتسبب في انفجار يصاحبه انبعاث قوي للأشعة السينية. ومع ذلك، لم يتم رصد مثل هذه الظاهرة من قبل في سحابة ماجلان الكبرى، وهي مجرة صغيرة مجاورة لمجرتنا درب التبانة.

مجرة صغيرة مجاورة لمجرتنا درب التبانة

وتشير فرضية أخرى إلى أن الجسم الغامض قد يكون نجما فائق المغناطيسية (magnetar)، وهو نجم نيوتروني يتمتع بمجال مغناطيسي قوي للغاية، ويطلق توهجات تعد من بين أكثر الأحداث انفجارا في الكون. لكن العلماء لم يسبق لهم أن رصدوا مستويات طاقة بهذا الارتفاع من مثل هذه الأحداث.

كما لا يستبعد العلماء أن يكون هذا الوميض ناتجا عن ظاهرة كونية جديدة تماما، لم تكتشف من قبل.

وقال ديلمان: "هذا الاكتشاف يذكرنا بأن الفضاء ديناميكي ومليء بالأحداث المثيرة التي تحدث باستمرار. كما يظهر قيمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاكتشافات العلمية من خلال البيانات الأرشيفية – فقد يكون هناك عدد لا يحصى من الاكتشافات الأخرى التي تنتظر من يكتشفها في البيانات التي جمعناها بالفعل".

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