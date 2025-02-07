بسمة بوسيل تنهار من البكاء: الحب دمرني وأبويا لو مكانش عايش كنت انتحرت (فيديو)

حلت المطربة المغربية بسمة بوسيل ضيفة في برنامج عندي سؤال والذي يعرض على شاشة المشهد وتحدثت من خلال اللقاء عن العديد من الأسرار في حياتها.

بسمة بوسيل تبكي على الهواء

وقالت بسمة بوسيل: "أنا كنت في سن صغير أوي والحب أبهرني وعماني وخسرت نفسي، وتمالكت نفسها عن البكاء قائلة: “أنا مش عايزة أعيط”.

وأضافت: "أبويا قبل ما يموت قال لي أنا نفسي أشوفك يوم سعيدة، وتابعت: “وهي تبكي”: “أنا أبويا لو ما كانش عايش أنا كنت انتحرت”.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان تامر حسني قال عن أخبار محاولات عودته لطليقته بسمة بوسيل: "إن هناك أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع"، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأضاف: “لو فيه أي كلام تردد عن محاولات رجوعي لبسمة فهي مش شائعات وبالفعل في أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا الموضوع بينا وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم اللي فيه الخير لينا”.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

في هذا السياق، قال بعض المقربين إن انفصال الثنائي وقع قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وأشاروا إلى أنهما كانا يعيشان بعيدا عن بعضهما حتى تم الإعلان عن الطلاق رسميًّا.

من ناحية أخرى، كانت مصادر كشفت قبل أشهر أن الثنائي انفصلا عن بعضهما لكنهما يعيشان بشكل طبيعي، ويلتقيان بشكل شبه يومي من أجل أولادهما، لكن هذه الأنباء لم تتأكد رسميا حينها.

وأعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها عبر الستوري في "إنستجرام"، وقالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتب لي كل الخير آمين يا رب".

من ناحية آخرى، أعاد تامر حسني نشر تعليق بوسيل عبر صفحته على "إنستجرام" وعلق عليه قائلا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله".

يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى "تاليا".

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا" وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم".

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