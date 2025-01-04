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ثقافة وفنون

مش إشاعات وربنا يقدم اللي فيه الخير، مفاجأة من تامر حسني عن عودته لبسمة بوسيل

تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل

قال الفنان تامر حسني عن أخبار محاولات عودته لطليقته بسمة بوسيل: "إن هناك أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع"، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأضاف: “لو فيه أي كلام تردد عن محاولات رجوعي لبسمة فهي مش شائعات وبالفعل في أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا الموضوع بينا وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم اللي فيه الخير لينا”.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

في هذا السياق، قال بعض المقربين إن انفصال الثنائي وقع قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وأشاروا إلى أنهما كانا يعيشان بعيدا عن بعضهما حتى تم الإعلان عن الطلاق رسميا.

من ناحية أخرى، كانت مصادر كشفت قبل أشهر أن الثنائي انفصلا عن بعضهما لكنهما يعيشان بشكل طبيعي، ويلتقيان بشكل شبه يومي من أجل أولادهما، لكن هذه الأنباء لم تتأكد رسميا حينها.

وأعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها عبر الستوري في "إنستجرام"، وقالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب".

من ناحية آخري، أعاد تامر حسني نشر تعليق بوسيل عبر صفحته على "إنستجرام" وعلق عليه قائلا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله".

يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى "تاليا".

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا" وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم".

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