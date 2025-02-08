السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

بسمة بوسيل: الحب أبهرني وعماني وحياتي تدمرت

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

استضاف الإعلامي محمد قيس الفنانة المغربية بسمة بوسيل ببرنامج“ عندي سؤال ”،  المذاع عبر قناة المشهد.

 وكشفت بسمة بوسيل خلال اللقاء عن العديد من الأسرار في حياتها. 

 وظهرت  بسمة بوسيل خلال برومو اللقاء، وهي تقول: "أنا كنت في سن صغير أوي والحب أبهرني وعماني وخسرت نفسي أنا مش عايزة أعيط”.

 

وأضافت: “حياتي ادمرت وأبويا قبل ما يموت قال لي أنا نفسي أشوفك يوم سعيدة”.

 

وتابعت بسمة بوسيل: “أنا أبويا لو ما كانش عايش أنا كنت انتحرت”.

 


طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

في هذا السياق، قال بعض المقربين إن انفصال الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل وقع قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وأشاروا إلى أنهما كانا يعيشان بعيدا عن بعضهما حتى تم الإعلان عن الطلاق رسميًّا.

من ناحية أخرى، كانت مصادر كشفت قبل أشهر أن الثنائي انفصلا عن بعضهما لكنهما يعيشان بشكل طبيعي، ويلتقيان بشكل شبه يومي من أجل أولادهما، لكن هذه الأنباء لم تتأكد رسميا حينها.

 

وأعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها عبر الستوري في "إنستجرام"، وقالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتب لي كل الخير آمين يا رب".

 

من ناحية آخرى، أعاد تامر حسني نشر تعليق بوسيل عبر صفحته على "إنستجرام" وعلق عليه قائلا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله".

يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى "تاليا"، وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا" وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم".

 

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