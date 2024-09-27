سعر ومواصفات هاتف HUAWEI Mate XT Ultimate

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Mate XT Ultimate وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر هاتف هواوي.

يأتي هاتف هواوي HUAWEI Mate XT Ultimate بمعالج كيرين 9010 المطور بواسطة هواوي، والذي يعتمد على معمارية تصنيع 7 نانوميتر، مع ترددات تصل إلى 2.3 جيجا هيرتز، ومعالج رسومي Maleoon 910.

وبالنسبة الى البطارية، فيحتوي الهاتف على بطارية بسعة إجمالية تبلغ 5600 مللي أمبير، وتدعم الشحن بقدرة 66 وات عن طريق Type-C، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

كما يأتى هاتف هواوي بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة متغيرة من F/1.4 إلى F/4.0، مع عدسة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.4 للتقريب حتى 5.5X، وعدسة أخيرة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 مخصصة للتصوير بزاوية واسعة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2.

ويأتى هاتف هواوي HUAWEI Mate XT Ultimate بسُمك 3.6 ملم قبل الطي، ويصل إلى 12.8 مللي بعد الطي، مع وزن يبلغ 298 جرامًا مع اتسام الهاتف بإمكانية طي الهاتف بدون أي فجوات وبعد الطى يكون لدى الهاتف بشاشة وحيدة بدقة 3K من نوع OLED بقياس 10.2 بوصة.

وفي حالة عدم الطي، تكون أبعاد الهاتف عرض 16:11، ومعدل تحديث 120 هيرتز، مع دعم عرض 10 مليارات لون.

سعر هاتف هواوي

وبالنسبة للسعر يبلغ سعر هاتف هواوي HUAWEI Mate XT Ultimate ما يعادل 2800 دولار أمريكي.