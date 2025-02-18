الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجامعة العربية ترحب باستضافة السعودية لمحادثات أمريكية روسية

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيام المملكة العربية السعودية باستضافة محادثات روسية أمريكية في الرياض، اليوم 18 الجاري.

إسهام عربي مهم في جهود إحلال السلام في العالم

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أحمد أبو الغيط بأن استضافة المملكة لهذه المحادثات هو إسهام عربيٌ مهمٌ في جهود إحلال السلام في العالم، والبحث عن تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، بما لها من ارتدادات سلبية كثيرة على الاستقرار والازدهار في العالم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الدول العربية محادثات روسية أمريكية الرياض السعودية

مواد متعلقة

انطلاق المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض (فيديو وصور)

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض هدفها إعادة العلاقات

محادثات السلام بشأن أوكرانيا تبدأ في الرياض الثلاثاء

بدء جلسة المباحثات الموسعة المصرية العراقية برئاسة رئيسى وزراء البلدين

الأكثر قراءة

مصرع مستشار ومساعد محافظ جنوب سيناء في حادث مروري بسانت كاترين

الكاف يوافق على إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في هذه الدولة

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

التعليم توضح موقف الغياب في المدارس خلال رمضان

هيئة الدواء تحذر الحوامل من استخدام هذه الأدوية: تسبب تشوهات للأجنة

20 معلومة عن سفاح المعمورة وجرائمه

منوعات

المزيد

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر يحسم الجدل

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

المزيد
الجريدة الرسمية