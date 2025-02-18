الجامعة العربية ترحب باستضافة السعودية لمحادثات أمريكية روسية

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيام المملكة العربية السعودية باستضافة محادثات روسية أمريكية في الرياض، اليوم 18 الجاري.

إسهام عربي مهم في جهود إحلال السلام في العالم

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أحمد أبو الغيط بأن استضافة المملكة لهذه المحادثات هو إسهام عربيٌ مهمٌ في جهود إحلال السلام في العالم، والبحث عن تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، بما لها من ارتدادات سلبية كثيرة على الاستقرار والازدهار في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.