السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

رصف طريقي الخاصة وأبو عرابي بحوش عيسى في البحيرة

أعمال الرصف بالبحيرة
أعمال الرصف بالبحيرة

 واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، العمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، خاصة في مجال الطرق والكباري، باعتبارها شريان رئيسي للتنمية وتسهيل حركة المواطنين، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، برئاسة  أحمد حمزة، بمتابعة أعمال رصف منطقة الخاصه وأبوعرابي بمسطح 9400 م أسفلت بطول 1350 م طولي ومتوسط عرض 7 أمتار، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

 

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة

 جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة للإرتقاء بشبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة.

 

مراعاة تطبيق معايير الجودة الفنية والهندسية في أعمال الرصف

 وشددت محافظ البحيرة على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مع مراعاة تطبيق معايير الجودة الفنية والهندسية في أعمال الرصف، مؤكدة أن مشروعات تطوير الطرق تأتي ضمن أولويات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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البحيرة حوش عيسى أعمال رصف الخطة الاستثمارية الدكتورة جاكلين عازر
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