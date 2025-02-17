140 شركة مصرية تشارك في معرض "جلفود" للأغذية والمشروبات في دبي

ينطلق معرض «جلفود» في نسخته الثلاثين بمركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات الشقيقة، اليوم الإثنين، ويقام خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، تحت شعار «"الآفاق الجديدة في مجال الأغذية».

معرض «جلفود» وهو أحد أكبر معارض للأغذية والمشروبات على مستوى العالم. ويتم تنظيم المشاركة المصرية من خلال المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان، وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في دبي

ويقع الجناح المصري، ويقع الجناح المصري في قاعة الشيخ مكتوم CCM-13 عند المدخل وفي قاعة الشيخ مكتوم M-E4 وفي قاعة المشروبات قاعة زعبيل 2 - Z2-D41، وقاعة الألبان 2 - G2-34.

وتمثل 140 شركة، مصر داخل معرض جلفود 2025، موزعة ما بين 116 شركة داخل الجناح المصري الرسمي و24 شركة أخرى في أجنحة مستقلة، وذلك ضمن أكثر من 5500 عارض من أكثر من 129 دولة من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى إلى الشركات الناشئة في مجال الأغذية.

الصناعات الغذائية حققت إنجازًا «غير مسبوق» خلال عام 2024

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن القطاع حقق إنجازًا «غير مسبوق» خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.

وقال إن هذا الرقم يعد هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

ويسعى المصنعون والمصدرون المصريون خلال مشاركتهم في معرض «جلفود» – معرض الخليج للأغذية – إلى عقد صفقات تجارية تحقق طموح الدولة المصرية في زيادة الصادرات المصرية مع طموح بتحقيق نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 15% سنويا.

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