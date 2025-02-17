إقبال كبير على الجناح المصري في اليوم الأول لمعرض جلفود دبي (صور)

تفقد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دول الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، معرض جلفود دبي، ومن ضمنه الجناح المصري، وهو أحد أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات.

مشاركة ١٤٠ شركة مصرية

وتشارك ١٤٠ شركة مصرية بالتنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ومكتب التمثيل التجاري في دبي والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة محمود بزان، في النسخة الثلاثين من معرض جلفود 2025.

ويمثل هذا الحدث منصة استراتيجية للشركات المصرية لعرض أحدث المنتجات والابتكارات المصرية في قطاع الأغذية أمام عددًا قياسيًا من العارضين يتجاوز 5500 عارضًا من أكثر من 129 دولة، مما يعزز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.

وشهد جناح مصر في اليوم الأول لمعرض جلفود دبي -الخليج للأغذية- إقبالًا كبيرا علي الشركات المصرية المشاركة والذي ينعقد خلال الفترة من 17 لـ 21 فبراير 2025، ويقع الجناح المصري في قاعة الشيخ مكتوم CCM-13 عند المدخل وفي قاعة الشيخ مكتوم M-E4 وفي قاعة المشروبات قاعة زعبيل 2 - Z2-D41، وقاعة الألبان 2 - G2-34

ويقدم عرضًا شاملًا للتنوع والجودة العالية للمنتجات المصرية، بدءًا من المنتجات الزراعية وحتى المنتجات الغذائية المصنعة.

وتفقد محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبرفقته الدكتور أشرف السيد وكيل المجلس ممثلا عن مجلس الادارة التنفيذي، وعبدالقادر حمدي، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الشركات المصرية المشاركة في المعرض والموزعة ما بين 114 شركة داخل الجناح المصري الرسمي و26 شركة أخرى في أجنحة مستقلة.











ومن جانبه قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن معرض جلفود يمثل منصة عالمية مهمة لعرض إمكانات الصناعات الغذائية المصرية، ويساهم في تسليط الضوء على جودة منتجاتنا والتأكيد على قدرتنا على المنافسة في الأسواق العالمية.

واشار الى إن مشاركة مصر القوية في هذا الحدث تعكس التزامها بتعزيز الصادرات الغذائية وزيادة حصة مصر في السوق العالمية.



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