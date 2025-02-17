الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

إقبال كبير على الجناح المصري في اليوم الأول لمعرض جلفود دبي (صور)

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

تفقد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دول الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، معرض جلفود دبي، ومن ضمنه الجناح المصري، وهو أحد أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات.

مشاركة  ١٤٠ شركة مصرية

وتشارك ١٤٠ شركة مصرية بالتنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ومكتب التمثيل التجاري في دبي والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة  محمود بزان، في النسخة الثلاثين من معرض جلفود 2025.

 

ويمثل هذا الحدث منصة استراتيجية للشركات المصرية لعرض أحدث المنتجات والابتكارات المصرية في قطاع الأغذية أمام عددًا قياسيًا من العارضين يتجاوز 5500 عارضًا من أكثر من 129 دولة، مما يعزز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.

 

 

 

وشهد جناح مصر في اليوم الأول لمعرض جلفود دبي -الخليج للأغذية- إقبالًا كبيرا علي الشركات المصرية المشاركة والذي ينعقد خلال الفترة من 17 لـ 21 فبراير 2025، ويقع الجناح المصري في قاعة الشيخ مكتوم  CCM-13 عند المدخل وفي قاعة الشيخ مكتوم M-E4 وفي قاعة المشروبات قاعة زعبيل 2 -  Z2-D41، وقاعة الألبان 2 - G2-34 

 ويقدم عرضًا شاملًا للتنوع والجودة العالية للمنتجات المصرية، بدءًا من المنتجات الزراعية وحتى المنتجات الغذائية المصنعة.

وتفقد  محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبرفقته الدكتور أشرف السيد وكيل المجلس ممثلا عن مجلس الادارة التنفيذي، وعبدالقادر حمدي، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الشركات المصرية المشاركة في المعرض والموزعة ما بين 114 شركة داخل الجناح المصري الرسمي و26 شركة أخرى في أجنحة مستقلة.


 


 


ومن جانبه قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن معرض جلفود يمثل منصة عالمية مهمة لعرض إمكانات الصناعات الغذائية المصرية، ويساهم في تسليط الضوء على جودة منتجاتنا والتأكيد على قدرتنا على المنافسة في الأسواق العالمية.

 

 واشار الى  إن مشاركة مصر القوية في هذا الحدث تعكس التزامها بتعزيز الصادرات الغذائية وزيادة حصة مصر في السوق العالمية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دول الإمارات الأغذية المشروبات المجلس التصديري للصناعات الغذائية

مواد متعلقة

غرفة الصناعات الغذائية تناقش الوضع الحالي لقطاع المكملات والأغذية الخاصة وفرص التصدير

قفزة فى صادرات الصناعات الغذائية.. 6 مليار دولار بنمو 21% خلال 2024.. 9 سلع غذائية اخترقت الأسواق الدولية

الأكثر قراءة

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عملية مخاض لحرب كبرى، توفيق عكاشة يكشف سر منح ترامب شحنة قنابل ضخمة لإسرائيل

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

مصرع وإصابة 18 شخص، أقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار بكرداسة (صور)

منوعات

المزيد

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

دراسة تحدد مصدرا جديدا لتلوث الهواء يهددنا بأمراض خطيرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والمشاكل

«وإن منكم لمن ليبطئن»، الشعراوي يروي قصة رجل تخاذل عن القتال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية