أصدر مكتب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بيانًا يقول فيه إن مليشيا آل دقلو الإرهابية منذ اندلاع تمردها المشئوم وفشلها في تحقيق هدفها الإستراتيجي في الانقلاب على السلطة والاستيلاء على الحكم بالقوة بالتنسيق مع حلفائها السياسيين، على استهداف كل مقدرات الأمة السودانية من بنيات تحتية، بالتركيز على مرافق الخدمات التي تقوم عليها حياة المواطن السوداني من كهرباء ومياه ومرافق صحية وتعليمية.

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

في هذا السياق استهدفت مليشيا آل دقلو الإرهابية ليلة أمس محطة كهرباء أم دباكر وقبلها استهدفت عددا من المرافق باستخدام مختلف الأسلحة والتي تزودها بها دولة عربية لقتل الشعب السوداني وتدمير مقدراته.

وأوضح البيان أن لديهم كل التفاصيل المتعلقة بكل إمدادات السلاح التي ظلت الدولة العربية المزعومة تزود بها المليشيا قبل وأثناء هذه الحرب وتفاصيل تتعلق بمسارات الرحلات الجوية ودول الجوار التي تفتح مجالاتها الجوية وحدودها البرية لتمرير هذا العدوان.

واختتم البيان: “نؤكد عزمنا وتصميمنا على التصدي لهذه المليشيا وأعوانها من العملاء والتعامل بما يلزم من وسائل للتصدي لهذا العدوان حتى القضاء تمامًا على هذا المشروع التآمري على الدولة السودانية وشعبها الأبي”.

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