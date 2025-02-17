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بمقر معهد غزة الديني، إعلان مهم بشأن امتحانات الشهادة الثانوية بالمعاهد الأزهرية في فلسطين

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية في فلسطين، فيتو
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أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين، عن  موعد امتحانات الثانوية الازهرية لطلبة معاهد دولة فلسطين للعامين ٢٠٢٤/٢٠٢٣ و٢٠٢٥/٢٠٢٤ (العلمي والأدبي)

وأشارت إدارة  إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين لطلبتها  عن أن  موعد عقد امتحانات الثانوية الأزهرية ستكون وجاهيا في معهد غزة الديني يوم السبت بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢٥م.

وذلك على النحو التالي: 

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وبحسب الخريطة الزمنية، بدأت الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 8 فبراير 2025 الماضي، ويستمر حتى يوم الخميس 29 مايو 2025. 

ويتضمن هذا الفصل الدراسي 16 أسبوعًا من الدراسة المكثفة، على أن تُحدد مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات في وقت لاحق، مع مراعاة خصوصية كل مرحلة دراسية.

أهداف الخريطة الزمنية

وتهدف هذه الخريطة الزمنية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى تنظيم العملية التعليمية بشكل كفء وفعال، مما يوفر للطلاب وأولياء الأمور فرصة التخطيط المسبق لبقية العام الدراسي، كما تعكس هذه الجهود التزام الأزهر الشريف بتوفير بيئة تعليمية مستقرة وملائمة لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية.

 

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