الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

وقف إطلاق النار 10 سنوات، مصادر تكشف أبرز بنود الوثيقة العربية بشأن غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم، أبرز بنود الوثيقة العربية بشأن غزة، المرتقب عرضها على إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كبديل عن خطته الرامية للاستيلاء على القطاع.

 

أبرز بنود الوثيقة العربية البديلة لخطة ترامب 

وقال المصادر، لقناة "العربية" السعودية، أن بنود الوثيقة العربية التي تتضمن تعهدات أطراف دولية بعدم شن إسرائيل عمليات عسكرية بغزة، بينها بند لوقف النار في غزة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

 

وأشارت المصادر المتحدثة التى لم تكشف القناة عن هويتها، أن الدول العربية ستطلع أمريكا على خطة إعادة إعمار غزة قبل نهاية هذا الشهر.

مؤكدة، أن الدول العربية تسعى لبلورة وثيقة شاملة لوقف حرب غزة نهائيا وإعادة الإعمار، وأن مصر انتهت بنسبة 70% من وضع استراتيجية لإعمار غزة.

كما تتضمن الوثيقة العربية، حسب حديث المصادر، تشكيل لجنة انتقالية فلسطينية لإدارة غزة برقابة دولية، وإنشاء لجنة من الدول المانحة تشرف على صرف الأموال في غزة.

 

تأجيل القمة العربية بسبب جدول قادة المنطقة

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أعلن أمس فى تصريحات تلفزيونية،  عن تأجيل انعقاد القمة العربية الطارئة التى كان مقرر انعقادها في مصر يوم 27 فبراير الجاري تاريخ آخر، نظرًا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.

 

وأوضح السفير حسام زكي، أن القمة تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية لاحقًا. 

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