الجيش اللبناني يدخل المناطق الحدودية بعد انسحاب إسرائيل منها

أفادت وسائل إعلام لبنانية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بأن الجيش اللبناني دخل بلدة ميس الجبل الحدودية.



وأضافت قناة المنار اللبنانية، أن فرق الهندسة والأشغال بدأت بفتح الطرقات بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منها.



وفي وقت لاحق، أكدت وسائل إعلام لبنانية أخرى أن الجيش اللبناني دخل إلى بلدتي محيبيب وبليدا الحدوديتن جنوب لبنان.



وبثت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الجيش اللبناني يدخل إلى موقعه الحدودي قرب الجدار في منطقة البياض في ميس الجبل.

في الوقت نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع.



وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه سيقيم موقعا عسكريا قبالة كل بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان.



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