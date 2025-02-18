ترامب السبب، لحظة تحطم الطائرة الأمريكية في مطار تورونتو بكندا (فيديو)

تحطمت طائرة تابعة لشركة "دلتا" خلال هبوطها أمس الإثنين في مطار تورونتو بكندا، بحسب سلطات المطار، فيما تحدث الإعلام المحلي عن سقوط ثمانية جرحى.



وأشار مطار بيرسون في المدينة الكندية عبر منصة إكس إلى "حادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا بعد وصولها من مينيابوليس".

وأضاف: "فرق الإغاثة تستجيب وتم العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم".

No casualties reported from a Delta Airlines crash in Toranto. Plane was en route from Minnesota. pic.twitter.com/ptRVpQVNCQ February 17, 2025

ولفتت قناة "سي بي سي" العامة إلى إصابة ثمانية أشخاص جروح بعضهم بالغة، وعرضت مشاهد تظهر ركابا يقفزون من الطائرة بعد انقلابها.

يتزامن ذلك الحادث مع الكشف عن بدء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة مئات من موظفي إدارة الطيران الاتحادية، وذلك بعد أسابيع قليلة من حادث اصطدام جوي مميت في يناير في مطار رونالد ريجان في واشنطن.

وقال ديفيد سبيرو، رئيس نقابة المتخصصين في سلامة الطيران، في بيان، إنه تم استهداف العاملين في فترة الاختبار برسائل بريد إلكتروني في وقت متأخر من الليل يوم الجمعة لإخطارهم بأنه تمت إقالتهم.

وقال أحد مراقبي حركة الطيران لوكالة "أسوشيتد برس"، إن العمال المتضررين يشملون العاملين الذين تم تعيينهم للعمل في أقسام الرادار وهبوط الطائرات وصيانة مساعدات الملاحة بوكالة الطيران الاتحادية.

وقالت الرابطة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية في بيان موجز، يوم الاثنين، إنها "تحلل تأثير التسريحات المبلغ عنها للموظفين الاتحاديين على سلامة الطيران ونظام المجال الجوي الوطني وأعضائنا".

وأضاف سبيرو إنه تمت إقالة الموظفين: "بدون سبب وبدون أن يكون ذلك بناء على أداء أو سلوك"، ووردت رسائل البريد الإلكتروني "من أمر تنفيذي" من عنوان بريد إلكتروني لشركة مايكروسوفت، وليس عنوان بريد إلكتروني حكومي.

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