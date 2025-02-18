قوات الاحتلال تنسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بان قوات الاحتلال انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع مع انقضاء المهلة المقررة.

وأفاد مسؤول أمني لبناني أن قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدم الجيش اللبناني، وذلك مع انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المسؤول، طالبًا عدم كشف هويته، إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش سيترك أعدادًا صغيرة من القوات في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بعد حلول موعد الانسحاب في 18 فبراير.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى البقاء في تلك النقاط في الوقت الحالي للدفاع عن الإسرائيليين، والتأكد من اكتمال العملية وتسليمها (النقاط) في نهاية المطاف إلى القوات المسلحة اللبنانية".

وأضاف أن تمديد التنفيذ يتماشى مع آلية وقف إطلاق النار.

كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أعرب، أمس الإثنين، عن تخوفه من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي كاملًا من جنوب لبنان، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك في 18 فبراير.

وقال عون في بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية: "نحن متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل. وسيكون الرد اللبناني من خلال موقف وطني موحد وجامع"، مضيفًا أن "المهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وسلاح حزب الله يأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيون".

وفي تصريح سابق، حضّ عون رعاة اتفاق وقف إطلاق النار على أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في مساعدة لبنان على دفع إسرائيل إلى الانسحاب من جنوب البلاد، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك.

وأكد لبنان، على لسان مسؤوليه، رفضه أي تمديد إضافي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية ورعاية فرنسية، وبدأ تطبيقه في 27 نوفمبر على أن يشمل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بحلول ستين يوما. ثم تم تمديده حتى 18 فبراير، إلا أن لبنان تبلّغ الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة عزم إسرائيل البقاء في خمس نقاط.

وقال عون، وفق بيان عن رئاسة الجمهورية: "نتابع الاتصالات على مختلف المستويات لدفع إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق والانسحاب في الموعد المحدّد وإعادة الأسرى". وتابع "على رعاة الاتفاق أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في مساعدتنا".

ونص وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخللها توغل بري إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.

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