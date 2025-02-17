بعد تفعيل بند الشراء، كل ما تريد معرفته عن عمرو خالد بيبو وماذا قدم في الاحتراف

أكد عمرو خالد بيبو لاعب مواليد 2005 بالنادي الأهلي والمعار إلي نادي آراو السويسري في تصريحات تليفزيونية انتقاله للنادي السويسري بشكل نهائي بعد تفعيل بند الشراء المتواجد في العقد اللاعب.

وكان نادي آراو السويسري تعاقد مع اللاعب في شهر فبراير من العام 2025 علي سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مع وجود بند أحقية الشراء، قبل أن يقرر النادي السويسري تمديد الإعارة في ديسمبر الماضي.

ماذا قدم عمرو خالد بيبو مع فريق أراو السويسري

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فأن عمرو خالد بيبو، شارك مع فريق آراو السويسري بشكل عام في 12 مباراة، بواقع 8 مباريات مع فريق الشباب سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف وحيد، فيما شارك بقميص الفريق الأول في 4 مباريات لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

من هو عمرو خالد بيبو

هو نجل خالد بيبو نجم منتخب مصر والأهلي السابق ومدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء.

يبلغ من العمر 19 عاما، حيث انه من مواليد 6 أكتوبر من العام 2005.

تدرج بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي؛ قبل أن يحترف في فريق آراو لكنه لم يشارك مطلقا مع الفريق الأول بالقلعة الحمراء.

يلعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن.

شارك مع منتخب مصر للشباب في 10 مباريات صنع خلالها هدفًا وحيد ولم يسجل أي أهداف.

بعد نجل خالد بيبو هو ثالث لاعب مصري ينضم إلى نادي آراو السويسري، بعد عبد الستار صبري عام 1999، ومحمد جودة عام 2002.

تبلغ قيمتة التسويقية 100 ألف يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

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