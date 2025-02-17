أخبار مصر اليوم، التموين تطرح اللحوم البلدية بالمجمعات بسعر295 جنيها للكيلو، البحوث الفلكية تكشف أول أيام رمضان، الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة، والأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي نشرتها فيتو فور حدوثها على مدار اليوم، وجاء أبرزها كالتالي:

فيتو تكشف في عددها الجديد، العرب vs أمريكا.. سيناريوهات المواجهة والتحدي

تكشف فيتو في عددها الجديد آخر تطورات أزمة خطة ترامب الخاصة بتهجير أهالي غزة تحت عنوان: العرب vs أمريكا.. سيناريوهات المواجهة والتحدي

مخطط حكومى جديد يهدد بإغلاق 80 ألف صيدلية

من فيتنام إلى الصومال.. التاريخ الأسود للإمبراطورية الفاشلة

مناورات دبلوماسية وسياسية عربية للتحرر من الهيمنة الأمريكية.. وحكاية حلم اقتصادي عمره 50 عامًا

د.عبد المنعم سعيد: ترامب مهتز ويفكر بعقلية استعمارية

بالأسماء.. تفاصيل معركة البطولة المطلقة بين النجمات فى رمضان

أوراق كولر وبيسيرو في القمة 127

السويسرى يجهز 3 مفاجآت والبرتغالى يبحث عن أول انتصار

وفاء عامر: حياتى بدون نقطة سوداء.. ولا أفكر فى المسرح

كواليس مخطط حكومي يهدد بإغلاق 80 ألف صيدلية

توقف توربينات سد النهضة يكشف ألاعيب إثيوبيا ضد مصر والسودان

رمضان فى مصر حاجة تانية

قصة طقوس الشهر الفضيل خلال مائة عام

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 28

لضبط الأسواق، التموين تطرح اللحوم البلدية بالمجمعات بسعر295 جنيها للكيلو

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كميات كبيرة من اللحوم البلدي الطازجة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 295 جنيهًا للكيلوجرام، وذلك ضمن خطة تستهدف توفير اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر، خاصة مع تزايد الطلب خلال الفترة الحالية.

وتشهد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم البلدية الطازجة نظرًا لجودتها وسعرها التنافسي، حيث يتجاوز سعر الكيلو فى الأسواق الـ350 جنيهًا.

كما تستمر الوزارة في طرح اللحوم السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام في المجمعات الاستهلاكية، و275 جنيهًا للكيلوجرام بمعارض "أهلًا رمضان" وأسواق اليوم الواحد.

تأتي هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لضبط الأسعار وتوفير بدائل مناسبة للمستهلكين بعيدًا عن الارتفاعات غير المبررة، مع التأكيد على ضخ كميات إضافية من اللحوم وفقًا لحجم الطلب لضمان استمرار التوافر دون أي نقص.

ولم تقتصر جهود الوزارة على اللحوم فقط، بل تعمل أيضًا على تعزيز مخزون السلع الأساسية الأخرى مثل الدواجن المجمدة، والزيوت، والأرز، والسكر، بأسعار أقل من السوق الحر، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

كما يتم متابعة الأسواق بشكل دوري لمنع أي تلاعب في الأسعار وضخ كميات كبيرة من اللحوم المستوردة، سواء السودانية أو البرازيلية أو الهندية، لسد أي فجوة محتملة في المعروض المحلي.

هتدفع غرامة، الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة بسبب فاتورة شهر يناير

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بشأن التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، حيث سيتم فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخر عن السداد لأكثر من 30 يوما.

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن المواطنين أصحاب العدادات القديمة والمتأخرون عن دفع فاتورة الاستهلاك لشهر يناير سيواجهون غرامة 7% على قيمة الفاتورة الأصلية في حالة انتهاء شهر فبراير، وفي حالة عدم الدفع لشهر إضافي، سيتم رفع العداد القديم واستبداله بآخر مسبق الدفع.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في تطبيق الإجراءات القانونية برفع العدادات عن المشتركين الذين يمتنعون عن سداد فواتير الكهرباء، مؤكدة أهمية سداد الفواتير لتجنب تعرض المشتركين للغرامات والعقوبات والتي قد تصل إلى رفع العدادات.

وأوضحت الوزارة أن المشتركين الذين يتأخرون في سداد فواتير الكهرباء لمدة شهرين سيتعرضون لغرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، حيث تأتي هذه الغرامة كإجراء رادع للمشتركين لمنع وجود تأخيرات في سداد الفواتير.

وأشارت الوزارة إلى أنه في تأخر المواطنين عن سداد الفواتير لمدة شهرين يتم استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، وذلك لضمان سداد مقابل الاستهلاك الشهري بشكل مسبق وتفادي.

وأوضحت الوزارة إلى أنه في حال تاخر المواطنين عن دفع فاتورة فبراير الجاري فضلا عن عدم دفع فاتورة شهر يناير الماضي، سيتم رفع العدادات وتطبيق الغرامة المقررة والتي ستصل إلى 7% وفقا لقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن.

صرف 750 جنيها منحة رمضان للعاملين بالسكة الحديد والمترو

وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على منحة للعاملين بالسكك الحديد ومترو الأنفاق بمناسبة شهر رمضان الكريم بمقدار 750 جنيه لكل عامل لتشجيعهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديد والمترو بطلب إلى وزير النقل للموافقة على صرف منحة للعاملين بالسكك الحديدية والمترو.

وزير النقل يوافق على منحة شهر رمضان المبارك للعاملين بالمترو والسكك الحديد

وشدد الوزير على ضرورة العمل على استغلال الفترة القادمة في زيادة الطاقة والعطاء بالسكك الحديدية، وأكد أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل، والتي تشمل تشغيل جهاز التحكم، وتشغيل كافة التقنيات التكنولوجيا التي تساهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمة بالسكك الحديدية.

على صعيد آخر، شددت السكك الحديدية على كافة قطاعات الهيئة العمل باتخاذ اقصى درجات الأمان لضمان سلامة التشغيل.

منها الربط الكهربائي، وزير الطاقة السعودي يعلن عن مشروعات ضخمة للمملكة في مصر

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاقية الإطارية التي سيتم توقيعها اليوم بين شركة "أكوا باور" السعودية والشركة المصرية لنقل الكهرباء تتضمن اتفاقية لشراء الطاقة لمشروع ضخم لطاقة الرياح في جنوب الغردقة، بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات، ليصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في مصر، ما يشكل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة.

وأعلن خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،، توقيع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارتي البترول والكهرباء في مصر، بهدف إنشاء برنامج وطني متكامل لكفاءة الطاقة، حيث تسهم المملكة في نقل خبراتها وتقديم الدعم الفني لتطوير هذا البرنامج في مصر

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يستفيد من نموذج الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة في السعودية، والتي يشرف على إدارتها، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق تقدم كبير في مجالات الطاقة المستدامة، ويدعم رؤية البلدين نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: تشغيل 5 مشروعات سعودية في مصر في مجالات الطاقة المتجددة.

وأضاف: ندرس إنشاء كيان مشترك مع مصر متخصص في مشروعات إعادة تأهيل المباني الوطنية الحكومية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.

البحوث الفلكية تكشف أول أيام رمضان 2025

أول أيام رمضان، كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية ).

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

«البحوث الإسلامية» يعلن خريطة دعوية شاملة خلال شهر رمضان.. 28 برنامج إلكتروني للوصول إلى الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. تنفيذ 500 لقاء في المحافظات.. وبرامج نسائية متخصصة لواعظات الأزهر

ويبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة)ماعدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

و بذلك تكون غرة شهر رمضان 1446 هجريا فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025

ويرفع آذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 54: 5 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو أخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12مساء.

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