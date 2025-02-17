منها الربط الكهربائي، وزير الطاقة السعودي يعلن عن مشروعات ضخمة للمملكة في مصر

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاقية الإطارية التي سيتم توقيعها اليوم بين شركة "أكوا باور" السعودية والشركة المصرية لنقل الكهرباء تتضمن اتفاقية لشراء الطاقة لمشروع ضخم لطاقة الرياح في جنوب الغردقة، بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات، ليصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في مصر، ما يشكل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة.

وأعلن خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بثتها قناة "إكسترا نيوز"، توقيع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارتي البترول والكهرباء في مصر، بهدف إنشاء برنامج وطني متكامل لكفاءة الطاقة، حيث تسهم المملكة في نقل خبراتها وتقديم الدعم الفني لتطوير هذا البرنامج في مصر.



وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يستفيد من نموذج الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة في السعودية، والتي يشرف على إدارتها، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق تقدم كبير في مجالات الطاقة المستدامة، ويدعم رؤية البلدين نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: تشغيل 5 مشروعات سعودية في مصر في مجالات الطاقة المتجددة.

وأضاف: ندرس إنشاء كيان مشترك مع مصر متخصص في مشروعات إعادة تأهيل المباني الوطنية الحكومية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.

وتابع: نشهد اليوم تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال كفاءة استخدام الطاقة والتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء في مصر لوضع خطة تنفيذية لإنشاء برنامج وطني شامل.

وشدد وزير الطاقة السعودي على أن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية تاريخية وتكمن بالإيمان العميق بوحدة المصير.

وأوضح: أن مشروع الربط الكهربائي مع مصر يعد الأكبر من نوعه في المنطقة ويهدف إلي تبادل 3 جيجا وات طاقة كهربائية عند اكتمال مراحله العام المقبل

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة كما أكدا على العلاقة التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

كما تفقد الرئيس السيسي معرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"

وتحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 تحت شعار " بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة " وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من الرئيس السيسي

كما تم توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي في اطار الدور المحوري لمصر كمركز اقليمي للطاقة والتي تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي باستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية

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