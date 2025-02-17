لضبط الأسواق، التموين تطرح اللحوم البلدية بالمجمعات بسعر295 جنيها للكيلو

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كميات كبيرة من اللحوم البلدي الطازجة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 295 جنيهًا للكيلوجرام، وذلك ضمن خطة تستهدف توفير اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر، خاصة مع تزايد الطلب خلال الفترة الحالية.

إقبال متزايد على اللحوم البلدي بالمجمعات الاستهلاكية

وتشهد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم البلدية الطازجة نظرًا لجودتها وسعرها التنافسي، حيث يتجاوز سعر الكيلو فى الأسواق الـ350 جنيهًا.

كما تستمر الوزارة في طرح اللحوم السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام في المجمعات الاستهلاكية، و275 جنيهًا للكيلوجرام بمعارض "أهلًا رمضان" وأسواق اليوم الواحد.

تأتي هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لضبط الأسعار وتوفير بدائل مناسبة للمستهلكين بعيدًا عن الارتفاعات غير المبررة، مع التأكيد على ضخ كميات إضافية من اللحوم وفقًا لحجم الطلب لضمان استمرار التوافر دون أي نقص.

جهود مكثفة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

ولم تقتصر جهود الوزارة على اللحوم فقط، بل تعمل أيضًا على تعزيز مخزون السلع الأساسية الأخرى مثل الدواجن المجمدة، والزيوت، والأرز، والسكر، بأسعار أقل من السوق الحر، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

كما يتم متابعة الأسواق بشكل دوري لمنع أي تلاعب في الأسعار وضخ كميات كبيرة من اللحوم المستوردة، سواء السودانية أو البرازيلية أو الهندية، لسد أي فجوة محتملة في المعروض المحلي.

استعدادات مكثفة لشهر رمضان وضبط الأسواق

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثف الوزارة جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضخ كميات إضافية من اللحوم والمنتجات الغذائية خلال الأسابيع المقبلة.

كما تشدد الوزارة على استمرار الحملات الرقابية لمنع أي استغلال للمستهلكين وضبط الأسعار في الأسواق.

ويكفي المخزون الاستراتيجي للحوم لنحو 12 شهر، مع وجود تعاقدات جديدة لتوريد كميات إضافية لتغطية احتياجات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويعد استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن السعري ومنع أي زيادات غير مبررة، في إطار سياسات الحكومة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

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