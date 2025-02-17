الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على مودرن سبورت بهدف بالشوط الأول

الدوري المصري، تقدم فريق بيراميدز علي مودرن سبورت بهدف دون رد بالشوط الأول خلال لقاء الفريقين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 45.

مباراة بيراميدز مودرن سبورت

اؤت فرصة هدف لفريق بيراميدز بعد كرة عرضية من الشيبي يقابلها ابراهيم عادل برأسية من داخل منطقة الجزاء انقذها جنش

ثم هدف ضائع لفريق مودرن بعد كرة عرضية يقابلها أحمد عاطف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها احمد الشناوي

واتيحت فرصة هدف لبيراميدز بعد كرة عرضية خطيرة من مصطفى فتحي كاد ان يقابلها أحمد عاطف قطة برأسية من داخل المنطقة ولكن تمر وتخرج ضربة مرمى

تشكيل بيراميدز امام مودرن سبورت

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مودرن سبورت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - رمضان صبحي - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

تشكيل مودرن سبورت أمام بيراميدز بالدوري

وأعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش



خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، أحمد يوسف، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، عبد الله حافظ، محمد اميسي، ضياء السيد، محمد هلال، أحمد كباكا، علي فوزي، فريدريك

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

وتعد مباراة اليوم بين بيراميدز ومودرن سبورت بمثابة المنافسة بين القمة والقاع خاصة أن بيراميدز ينافس على قمة الدوري فيما يتواجد مودرن في ذيل جدول الترتيب.

الظهور الأول لمدرب مودرن

وتعد مباراة مودرن سبورت ضد بيراميدز هي الظهور الأول للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بعد توليه قيادة مودرن رسميا خلفا الفرنسي فرانك دوماس

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