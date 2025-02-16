رمضان صبحي يعود لقائمة بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز مودرن سبورت

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة من مساء الاثنين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة ١٤ من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

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