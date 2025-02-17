الدوري المصري، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة من مساء الاثنين على استاد السلام في إطار مباريات الجولة ١٤ من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - رمضان صبحي - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

وتعد مباراة اليوم بين بيراميدز ومودرن سبورت بمثابة المنافسة بين القمة والقاع خاصة أن بيراميدز ينافس على قمة الدوري فيما يتواجد مودرن في ذيل جدول الترتيب.

الظهور الأول لمدرب مودرن

وتعد مباراة مودرن سبورت ضد بيراميدز هي الظهور الأول للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بعد توليه قيادة مودرن رسميا.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

الجزائري عبد الحق بن شيخة مديرا فنيا لمودرن سبورت



ويمتلك بن شيخة والذي تولى مهمة تدريب المنتخب الجزائري الأول عام ٢٠١٠، مسيرة تدريبية كبيرة وحافلة أبرزها اتحاد العاصمة الجزائري والذي حقق معه لقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الأفريقي، كما حصد لقب كأس السوبر الإفريقي أيضًا مع فريق نهضة بركان، وكأس تنزانيا مع فريق سيمبا، كما حقق ٣ ألقاب مع فريق شباب بلوزداد وكأس قطر مع فريق أم صلال وبطولة تونس مع فريق الإفريقي التونسي، وله تجارب مميزة وعديدة مع أندية كثيرة أبرزها: اتحاد كلباء الإماراتي وشبيبة القبائل والرجاء البيضاوي واتحاد طنجة والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر وغيرهم.

الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن سبورت



وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن سبورت كالتالي:

عبد الحليم علي - مدير الكرة

عبد الحق بن شيخة - المدير الفني

فريد زميتي - مدرب

أحمد صالح - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

فريد بلملاط - مدرب حراس

كمال بوجنان - المعد البدني

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