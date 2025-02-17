محافظ الدقهلية يفاجئ وحدة صحية ويُحيل المسؤولين للتحقيق

فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، قرية كفر الترعة الجديد بمركز شربين، لمتابعة والتأكد من التزام المسئولين بالري ومركز ومدينة شربين، برفع تجمعات وتراكمات القمامة بترعة القرية، وللتأكد بنفسه أن الأعمال تجري على قدم وساق لتطهير الترعة، وعودة المظهر الحضاري للمكان والحفاظ على البيئة.

وجدوها مغلقة الوحدة الصحية بكفر الترعة الجديد

وفاجأ محافظ الدقهلية الوحدة الصحية بكفر الترعة الجديد، والتي كان من المزمع افتتاحها بالأمس، إلا أن محافظ الدقهلية، اكتشف أنها مغلقة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين، وانصراف كافة أطقم العمل منها الساعة الثانية ظهرا، دون استمرارهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين حتى الساعة السادسة مساءا، وهو موعد انتهاء النوبتجية.

باحالة مدير الإدارة الصحية بمركز شربين

وعلى الفور أمر محافظ الدقهلية باحالة مدير الإدارة الصحية بمركز شربين، ومدير الوحدة الصحية بكفر الترعة الجديد، وجميع طقم العمل بالنوبتجية المسائية للتحقيق، واستمر المحافظ منتظرا أمام الوحدة الصحية، لحين وصول أحد الأطباء وفتح الوحدة لتشغيلها، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية المحددة.

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