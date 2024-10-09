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محافظات

منتخب جامعة سوهاج لخماسي كرة القدم يحصد الميدالية الذهبية في دوري Goal

منتخب جامعة سوهاج
منتخب جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فوز منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم بالميدالية الذهبية لحصوله على المركز الأول وكأس المعسكر الرياضي لمؤسسة حياة كريمة، النسخة الأولى من دوري Goal، الذى يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة، بمشاركة منتخبات الجامعات المصرية لخماسي كرة القدم، ومتطوعي حياة كريمة بالمحافظات، وأقيمت الفعاليات بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية فى الفترة من 5 حتى 8 من أكتوبر الجاري.

النعمانى يهنئ أبطال الجامعة على الفوز والأداء المشرف 

وقد هنأ النعماني، أبطال الجامعة الذين حققوا نجاحا مشرفا واظهروا أداء رياضيا متميزا أمام الجامعات المشاركة بالمعسكر، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح فى الحصول على مراكز متقدمة خلال المشاركات القادمة، مشيرًا إلى أهمية مثل تلك اللقاءات القمية والمعسكرات الرياضية التي تساهم فى تعزيز روح التعاون والتطوع لدى الشباب، وتنمية وعيهم بأهمية الممارسات الرياضية والعمل الاجتماعي والتطوعي، مشيدًا بمبادرة مؤسسة حياة كريمة فى تنظيم سلسلة المعسكرات الرياضية والتدريبية والتطوعية لشباب الجامعات المصرية، والتى تستمر خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 31 من ديسمبر القادم.

عبدالناصر يس يشيد بما حققة منتخب الجامعة

وأشاد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بما حققه منتخب الجامعة من نجاح وتميز فى مبارياته أمام منتخبات جامعات البحيرة والجزيرة ومطروح، معربًا عن فخره واعتزازه بأبنائه الطلاب الذين يمثلون اسم الجامعة فى مختلف الملتقيات والمحافل المحلية والإقليمية، مؤكدًا على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم ورعاية طلابها الموهوبين والمتميزين فى كافة الأنشطة الطلابية، وتقدم لهم كل ما يلزم من متطلبات واحتياجات لضمان تأدية النشاطات الطلابية بأعلى مستوى من الجودة.

وأضاف أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن المعسكر تضمن عدد من المحاضرات التثقيفية والتدريبات العملية التى تساهم فى تنمية القدرات والمهارات المعرفية والرياضية، إلى جانب تنظيم ندوات للمتطوعين تناولت موضوعات متنوعة مثل، اللياقة البدنية، الاسعافات الأولية، المهارات الحياتية والعمل التطوعي.

وأشار نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إلى أن منتخب الجامعة يضم 8 لاعبين، ورافقهم خلال المعسكر كل من الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق، وكابتن حمادة حبارير المسئول الإداري

 

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