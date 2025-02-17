الإثنين 17 فبراير 2025
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محافظ الدقهلية: إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على ملتقى التوظيف

لقاء محافظ الدقهلية،
لقاء محافظ الدقهلية، فيتو

 أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن وجود 2828 فرصة عمل متاحة لكل التخصصات والمؤهلات، والعمالة العادية والفنية، في 159 شركة بمراكز ومدن المحافظة، وأوضح أن التقديم لهذه الوظائف متاح على مدار الساعة من خلال المنصة الإلكترونية لملتقى التوظيف التي أطلقها اليوم، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع  محمد جبران وزير العمل، تقرر إطلاق منصة إلكترونية لملتقى توظيف الدقهلية فى شكله الجديد، ووجه رسالة شكر وتقدير للدكتور أحمد العدل نائب المحافظ على جهوده المتميزة واخلاصه في العمل، والشكر والتقدير لمدير منصة التوظيف، كما وجه الشكر لأصحاب المصانع والشركات على تعاونهم في توفير الوظائف، مشددا على ضرورة تعظيم الاستفادة من المنصة الإلكترونية.

 

الاحتفالات هي فرصة لتجديد العهد بمواصلة العمل والبذل

ووجه محافظ الدقهلية التهنئة للحاضرين ولشعب الدقهلية، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، معربا عن تقديره لأبناء الدقهلية، وأكد على أن الاحتفالات هي فرصة لتجديد العهد بمواصلة العمل والبذل، واستمرار مسيرة البناء التي بدأناها لنجني ثمرة جهودنا نحن وأجيالنا، واهدت مديرية العمل درعها لمحافظ الدقهلية تقديرا لجهوده المتميزة ودعمه المستمر، كما أهدت نائب المحافظ درع المديرية، وأهدى المحافظ درع المحافظة لمدير مديرية العمل، كما تم تقديم عدد من الدروع للمتميزين من المصانع والشركات والمؤسسات.

من جهته أشار المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية أنه في إطار العيد القومي للمحافظة، تم إطلاق منصة التوظيف، بالتعاون مع كبرى الشركات والمصانع بالدقهلية تم توفير الوظائف المشار إليها، وأن هناك فرص عمل أخرى يجري إدراجها على المنصة أولا بأول، كما قامت المديرية بتدريب الشباب والراغبين في العمل على المهن الجديدة.

التقديم من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيح أمام الراغبين في الوظيفة

واستعرض المهندس شريف عنتر مدير منصة التوظيف، وأوضح أنه يتم التقديم من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيح أمام الراغبين في الوظيفة، اختيار المهنة المناسبة لهم حتى يتم إنهاء الإجراءات وتسليم عقود العمل، وناشد الراغبين في العمل بسرعة التسجيل على المنصة واختيار الوظيفة المناسبة لهم وذلك من خلال رابط المنصة التالي
https://wazeefadk.com/

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والدكتورة نسرين عمر عضو لجنة المشروعات بمجلس النواب، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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